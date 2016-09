Haal jij ze binnenkort in huis? De kast die je kleren wast, droogt, sorteert, opvouwt én opbergt

redactie

2/09/16 - 18u34

De was doen verloopt in heel wat stadiums. Eerst moet je je kleren wassen, dan moeten ze drogen, vervolgens moet je ze opnieuw sorteren en ten slotte moete je ze weer in je kast opbergen. De wasmachine en de droogkast helpen ons hier al bij, maar een nieuwe uitvinding van Panasonic combineert alle stadiums in één machine. Maak kennis met de Laundroid.