Absurd: omleiding leidt nergens heen

Door: redactie

2/09/16 - 17u46 Bron: vtmnieuws.be

video

Absurder wordt het verkeer in België niet. Een man filmt in zijn wagen hoe hij in de buurt van Sint-Goriks in Brussel op een verbodsbord stoot. Verkeerwerken, maar de man volgt braafjes de omleiding. Niets aan de hand, lijkt het. Tot de man kruispunt na kruispunt de omleiding blijft volgen om dan uiteindelijk... op zijn beginpositie uit te komen. Uiteindelijk zat er da niets anders op dan de verkeersregels even te negeren en toch tegen het verkeer in te rijden. Of het om een grap gaat of om een onoplettende gemeentearbeider is niet geweten.