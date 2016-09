Achterdochtige vader filmt hoe echtgenote hun peuter mishandelt en 10 andere video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

3/09/16 - 11u15

video Toen een Indiase man achterdochtig werd dat zijn echtgenote hun peuter sloeg, installeerde hij een kleine camera in de kamer waar de vrouw zich vaak terugtrok. Toen hij de beelden bekeek, zag hij hoe zijn vrouw het kind zwaar mishandelde. De video werd erg vaak bekeken, net als deze 10 video's.

Oh Oh Daar Gaan We Weer Zes jaar na de eerste uitzending van Oh Oh Cherso! krijgt de onvergetelijke successerie een opvolger: Oh Oh Daar Gaan We Weer. De Nederlandse zender RTL heeft een nieuwe cast uit Den Haag gevonden die dit keer los gaat in de clubs op Mallorca. Geniet alvast van deze casting tapes.

Vrouw beschuldigt ex van mishandeling. Maar dan duiken deze beelden op Een vechtscheiding tussen de Amerikaanse miljonair Scott Mitchell en zijn voormalige verloofde Mary Hunt heeft een onverwacht wending genomen. Hunt beschuldigde Mitchell ervan dat hij haar mishandelde, maar vergat daarbij dat hun huis was uitgerust met bewakingscamera's. En die lieten een heel ander beeld zien.





Italiaan filmt eigen dood via Facebook Live Toen Armin Schmieder filmde hoe hij zich voorbereidde op zijn zweefsprong van een Zwitserse berg, had hij nooit kunnen voorspellen dat het zijn laatste beelden zouden worden. De 28-jarige Italiaan crashte tegen de berg en overleefde het ongeluk niet.





Geramde trucker doet aangifte poging tot doodslag Een levensgevaarlijke verkeersruzie tussen twee truckers in Nederland is vastgelegd op film. Marc van Oostenbrugge uit Stellendam filmde hoe de chauffeurs elkaar geen ruimte wilden geven om in te voegen op de A15. "Ik was in een kamikazeactie beland." De chauffeur die van de weg werd geramd, gaat aangifte doen van poging doodslag.





Hondje die baasje verloor, weigert kist te verlaten Het dodental van de aardbeving in Italië deze week heeft intussen 290 bereikt, en een van hen is Andrea Cossu (47). Zijn hondje Flash, die weigerde zijn doodskist te verlaten, wordt intussen het symbool van de vreselijke ramp.





Ze gebruiken allemaal hun smartphone achter het stuur. Tot ze het verhaal van dit meisje horen Het is de advertentie die iedereen gezien zou moeten hebben. Enkele stoere jongeren uit de Amerikaanse realityreeks 'Summer Break' vertellen luchtig over wat ze allemaal doen met hun smartphone als ze in de wagen zitten. Tot dit meisje binnenkomt en haar hartverscheurende verhaal vertelt.





Waarom het geen goed idee is om koeien te duwen Kleine tip: als je ooit de drang voelt om wat koeien te gaan duwen en meppen, doe het dan toch maar niet. De jongen in het filmpje hierboven zal je wel uitleggen waarom.





Automobilist filmt krankzinnige verkeerssituatie: "Welkom in Brussel" Deze video bewijst opnieuw dat België het land van het surrealisme is.In het filmpje is een automobilist te zien die rijdt rond de Sint-Gorikshallen in het centrum van Brussel, maar als het van de verkeerssignalisatie afhangt, is die rit een 'straatje zonder eind'.





Het akelige moment dat man zoontje (4) van brug gooit Er zijn schrikbarende beelden opgedoken van een man die een kleuter van amper vier jaar oud van een brug gooit, zo'n 8 meter de dieperik in. De moeder deed niets om het voorval te voorkomen. Volgens sommige getuigen vond ze het zelfs best grappig.