Vrouw speelt met smartphone, kijkt op en ziet dan dit

© Screenshot.

video Wie op zijn smartphone bezig is, ziet vaak niet wat er in zijn omgeving gebeurt. Een beer die op je afsluipt, bijvoorbeeld.

Teliece Sander, een vrouw uit Florida, was onlangs nietsvermoedend spelletjes aan het spelen op haar smartphone. Ze deed dat buiten in het zonnetje, voor haar garage. Toen ze even opkeek, stond ze oog in oog met een beer van zo'n 130 kilogram.



De dame bleef er verbazingwekkend kalm onder, ook al kwam de beer gevaarlijk dichtbij. "Ik kon zijn adem op mijn gezicht voelen", verklaarde ze later. "Zelf was ik niet veel aan het ademen."



Sms'en sturen

Ondanks haar doodsangsten slaagde Teliece er toch in om het hele gebeuren te filmen én een sms naar haar zoon Colton te sturen, die binnen in huis zat. "Help me", stuurde ze samen met een foto naar Colton, die aanvankelijk dacht dat zijn moeder een grap maakte. Pas toen ze stuurde dat hij "niet te veel lawaai mocht maken", besefte hij dat het menens was.



Pas toen de jongeman, die zo'n 2 meter lang is, achter zijn moeder opdook, wandelde de beer rustig weg. Volgens leden van de plaatselijke organisatie voor wildbehoud is de beer waarschijnlijk in het verleden al gevoederd door mensen, en bleef hij daarom zo rustig. "Erg onrustwekkend", klinkt het. "Die beer is nu een gevaar voor de inwoners." Ze hopen dat ze de beer snel kunnen vangen en hem elders kunnen uitzetten.