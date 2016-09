Oostenrijkse overleeft val van 105 meter hoge brug

Door: redactie

Een 19-jarige vrouw heeft als bij wonder een val van de tweede hoogste snelwegbrug van Oostenrijk overleefd. De vrouw maakte donderdag in Twimberg (deelstaat Karinthië) een val van 105 meter. Haar val werd gebroken door de bomen.

Volgens de Oostenrijkse krant Österreich liep de vrouw enkel wat schaafwonden op. De jonge vrouw wist zich na de val zelf in veiligheid te brengen. Ze klopte aan bij enkele huizen in de buurt en vroeg naar haar ouders. Een buurtbewoner bracht haar thuis.



Waarom de vrouw op de snelwegbrug liep, is niet bekend. Evenmin is haar identiteit vrijgegeven.