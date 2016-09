Elisabeth (99) is al tachtig jaar secretaresse: "Aan pensioen denk ik nog niet"

Redactie

Elisabeth Davis in haar kantoortje © Trent Miles, Culver Academies.

Elisabeth Davis is 99 jaar, maar twijfelt er niet over om met pensioen te gaan. Ze werkt al sinds 1936 op een school in Culver, in de Amerikaanse staat Indiana. Dit jaar viert ze dus haar 80-jarig jubileum als secretaresse. En als het aan Davis ligt, komen daar nog een paar jaartjes bij.

Iedere ochtend meldt Davis zich op de particuliere school in Culver. Ze heeft haar eigen kantoortje en voert haar administratieve taken nog steeds uit met een ouderwetse typemachine en vulpen.



"Ik ben hier ooit terechtgekomen via een kennis", vertelt ze tegenover het Amerikaanse ABC News. "Ik kwam net van de middelbare school af en kon wel wat geld gebruiken".



Minder eenzaam

Ze is nooit meer weggegaan. De studenten lopen weg met Davis. Die is op haar beurt blij dat ze nog iedere dag aan het werk kan. In 2004 overleed haar man en door haar werk voelt ze zich wat minder eenzaam. "Thuis zit ik maar alleen", zegt ze. "Hier ben ik onder de mensen. Die vinden ook nog dat ik het goed doe".



De secretaresse woont op een paar kilometer van de school en wordt iedere dag opgehaald en afgezet door een collega.



Sierlijk handschrift

Eenmaal op school houdt Davis de prestaties van de studenten nauwgezet bij. Ze staat bekend om haar sierlijke handschrift. "Dat leerden we vroeger op school. Ik ben er alleen maar beter in geworden. Toen ik begon hadden we nog niet eens een typemachine".



Inmiddels is Davis gehecht aan haar typemachine. Die blijft ze gebruiken tot ze ermee stopt, zegt ze. Een overstap naar de computer zit er niet meer in. "Ik had nooit verwacht dat ik dit zo lang mocht blijven doen. Maar ik blijf hard werken, zoals altijd".