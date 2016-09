Vader schrijft 'gids voor het leven' voor dochter die hij bijna verloor

Redactie

De Brit Peter Johns verloor zijn dochter Meg bijna aan kanker toen ze 9 jaar oud was. Omdat hij bang was dat Meg door die ervaring zou opgroeien als een angstige vrouw, maakte hij iets bijzonders voor haar. Hij schreef een 'gids voor het leven' en gaf haar die cadeau op haar achttiende verjaardag.

Meg Johns kreeg op haar negende een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Ze lag lange tijd in het ziekenhuis en de artsen dachten dat ze het niet zou overleven. Dankzij beenmerg dat ze na een transplantatie van haar broer kreeg, overleefde ze de ziekte toch, tegen alle verwachtingen in. Toen de achttiende verjaardag van Meg naderde, besloot haar vader dat hij haar iets bijzonders wilde meegeven. Hij vertelde aan The Daily Mail: "Ik zag dat ze het als tiener af en toe lastig had. Of dat komt omdat ze kanker heeft gehad? Dat valt moeilijk te zeggen, maar toch had ik het idee dat ik haar moest helpen". Peter besloot dat hij zijn dochter een stukje van zichzelf wilde schenken. En dus schreef hij Hoe te leven: een boek waarin hij al het advies opschreef dat hij zijn kind wilde meegeven.

Dat ging niet geheel vanzelf, vertelt Peter: "Ik was bankier en had nog nooit iets geschreven, dus het was een moeizaam proces". Maar in het boek kon hij zijn frustraties kwijt. Peter had immers machteloos moeten toekijken hoe hij zijn dochter bijna kwijtraakte aan een terminale ziekte. Die ervaring schreef hij van zich af. Het resultaat is een uniek boek, gedrukt en wel, waarin Peter zijn dochter vertelt hoe ze om moet gaan met haar onzekerheden en angsten. Maar vooral: hoe ze zoveel mogelijk moet genieten van het leven.

Ongelooflijk en ontroerend

1. Heb seks - met iemand van wie je houdt

Seks met iemand die je niet goed kent, is vaak niet bevredigend. Seks met iemand van wie je houdt, en die ook van jou houdt, is fantastisch. Alles dat daar tussenzit is je eigen keuze.



2. Drinken, ja (maar niet zoveel als ik doe)

Zoals je al heel vaak tegen me hebt gezegd, drink ik te veel. Als je overmatig drinkt, zul je je vaak schamen omdat je niet meer weet wat je hebt gedaan. Voorkom dat. Als je drinkt, zorg dan dat je de controle houdt.



3. Zeg ja tegen elke kans die je krijgt in je leven

Zeg ja als je kan. Nee zeggen betekent dat je een weg sluit, vaak voorgoed. Toen ik 32 was, mocht ik voor mijn werk naar Hong Kong omdat mijn collega dat niet wilde. Dat heeft mijn leven veranderd. Als mijn collega er niet voor had gekozen om zijn kans onbenut te laten, was ik een ander mens geweest.



4. Begin elke dag met een positieve gedachte

Iedereen maakt vervelende dingen mee. Daar horen gevoelens bij waarvan je soms niet weet wat je ermee aan moet. Dit hebben we ook met jou meegemaakt, toen de artsen ons vertelden dat je misschien dood zou gaan. Maar zulke dingen horen bij het leven. Belangrijk is dat je er niet aan denkt hoe vervelend iets kan worden, maar eerder hoe leuk iets kan worden. Dan is de kans groter dat je iets moois zult beleven.

Meg vertelt dat ze geëmotioneerd was toen ze zag wat haar vader voor haar had gemaakt. "Toen ik het boek opende, duurde het even voordat ik doorhad wat ik mijn handen had. Dat mijn vader dit voor mij heeft gedaan, vind ik ongelooflijk en ontroerend".



Ze merkte dat het boek haar hielp en liet het aan haar vrienden zien. Die wilden het boek zelf ook graag hebben. Peter liet nog een paar versies drukken, maar de vraag bleef groeien. Het succes was zo groot, dat het boek uiteindelijk belandde bij een uitgever.



Inmiddels is Hoe te leven beschikbaar voor een groot publiek. "Dat was nooit de bedoeling", zegt Peter. "Dit cadeau was alleen voor Meg bedoeld. Maar als dit boek ook andere jonge mensen kan helpen, ben ik daar alleen maar blij mee".