Dronken inbreker voelt zich zo schuldig dat hij deze brief schrijft

Op een dronken avond stommiteiten uithalen, we hebben het allemaal meegemaakt. Deze man joeg Anna Dillon echter de stuipen op het lijf, en voelt zich daar nu enorm schuldig over.

De identiteit van de briefschrijver is niet bekend, maar we weten wel dat hij na een nachtje stevig drinken probeerde om het huis van Anna binnen te raken. Zelf was ze niet thuis toen hij op een zondagmorgen om half acht aan haar voor- en achterdeur zat te morrelen, maar haar oudere schoonmoeder stond doodsangsten uit.



De man raakte het huis niet in, maar Anna uit Cambusland nabij de Schotse stad Glasgow verwittigde toch de politie. Ze nam ook wat screenshots van haar beveiligingscamera's en verspreidde die online om de dief op te sporen. Het voorval bleek echter niet wat het leek, want de 'inbreker' nam contact met haar op in een uiterst beleefde en verontschuldigende brief.:



Beste mevrouw Dillon.

Ik kan niet verwoorden hoe zeer het me spijt dat ik jullie zondagochtend vroeg gestoord heb. Ik was de nacht ervoor uit geweest en had te veel gedronken. Ik was gedesoriënteerd en wist niet goed meer wat ik deed, en ik denk dat ik dacht dat uw huis het mijne was. Ik begrijp dat er geen excuus is voor mijn daden, en het spijt me zo dat ik jullie heb laten schriken. Ik zou nooit willen dat iemand zich onveilig of geïntimideerd voelde in zijn eigen huis. Aanvaard alstublieft mijn verontschuldigingen, en ik kan alleen maar hopen dat je het kan opbrengen om mij te vergeven.



Anna vertelde aan de media dat ze blij is dat het geen echte misdadiger was die aan haar deur stond. Toch roept ze de briefschrijver op om zich aan te geven. "Wat zou er immers gebeurd zijn als hij binnen was geraakt? Of als hij oog in oog had gestaan met mijn schoonmoeder? Ze is al meer dan 70 jaar oud."