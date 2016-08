Burning Man: adembenemend spektakel of hippiefestival? Oordeel zelf

Koen Van De Sype

De Black Rock Desert in Nevada is een van de meest desolate plekken ter wereld. Maar de laatste week van augustus verzamelen er 70.000 mensen voor een bijzonder festival: Burning Man. Door de ene geprezen als adembenemend spektakel, door de andere weggezet als hippiefestival. Oordeel vooral zelf.

Het festival ontstond in San Fransisco in 1986, toen Larry Harvey en Jerry James een menselijk figuur in elkaar timmerden en op Baker Beach in brand staken bij wijze van vreugdevuur. Een twintigtal mensen was erbij toen de constructie langzaam opbrandde.



Na de verplichte verhuis in 1990 naar de huidige, schroeihete locatie, zo'n 160 kilometer ten noorden van Reno, bleef het evenement groeien. Elke jaar wordt er een tijdelijke gemeenschap opgericht, een metropolis waar radicale kunst, zelfexpressie en zelfvoorziening centraal staan. Iedereen is er welkom, ongeacht ras of afkomst, en iedereen mag zich uiten zoals hij wil. En dat geldt ook voor het dragen van kleding (of geen kleding). En nog altijd wordt er een houten figuur in brand gestoken, maar die is intussen wel gegroeid van 2,5 tot 32 meter hoog.