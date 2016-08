Vrouw ziet vuilzak de straat oversteken en stopt om te kijken wat erin zit

Door: redactie

30/08/16 - 17u26 Bron: The Dodo

video Malissa Sergent Lewis uit de Amerikaanse staat Kentucky was voorbije donderdag te laat vertrokken naar de school waar ze werkt. Om wat tijd in te halen, nam ze een binnenweg. Op dat rustig landweggetje zag de vrouw plots iets ongewoons: een zwarte vuilzak leek zich in het midden van de weg voort te bewegen. Ze stopte om een kijkje te nemen en deed een verrassende ontdekking.

"Ik zag die vuilzak op de weg en ik dacht bij mezelf: 'zag je net die zak bewegen? Hoe dichterbij ik kwam, hoe beter ik zag dat hij bewoog," vertelde ze. "Ik kon het amper geloven. Er zat iets levends in die zak en ik wist gewoon dat ik het er moest uithalen, wat het ook was." Lees ook 'Slimme' zuigrobot verandert kamer in stinkende puinhoop

Bang dat het een gevaarlijk dier zou kunnen zijn, ging Lewis heel voorzichtig te werk. "De zak was dichtgeknoopt, dus ik scheurde voorzichtig een hoekje open en keek erin," vertelt ze. "Het was een puppy en hij was heel blij om me te zien. Zodra ik de zak opende en hij licht zag, begon hij te kwispelen. Hij wist dat hij OK was. Ik kon het niet geloven."



De vrouw besloot het hondje mee te nemen. "Ik zette hem op mijn schoot en reed naar school. Ik kon hem niet gewoon in de auto laten, dus ik nam hem mee naar binnen. De directeur zei 'je hebt een hond!'. 'Het is een lang verhaal', antwoordde ik," aldus Lewis.