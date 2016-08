Photoshopping verzet bergen (of mensen)

Door: redactie

Een Indiaas duo mag tien jaar lang geen berg meer beklimmen in Nepal, zo heeft de Nepalese overheid vandaag beslist. Het duo had namelijk een foto bewerkt om te laten uitschijnen dat zij erin waren geslaagd, de top van de Mount Everest te bereiken.

Met dat "bewijs" hoopten zij een erg begeerd officieel certificaat te verkrijgen dat zij tot de nog steeds selecte club behoren van mensen die op het dak van de wereld hebben gezeten. Wat de zaak nog erger maakt: de twee leugenaars, Dinesh en Tarakeshwari Rathod, zijn beiden politieagenten. De twee verwierven hun certificaat, maar zullen dat moeten teruggeven.



Het tweetal had zichzelf gefotoshopt op een foto van een landgenoot die wel degelijk de top van de Everest had bereikt.



Sinds Edmund Hillary en sherpa Tenzing Norgay op 29 mei 1953 het toppunt van de wereld bereikten, is hun heroïsche daad al door meer dan 4.000 bergbeklimmers nagedaan.