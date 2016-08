Dit is schrikken: band van vliegtuig ontploft bij het opstijgen

Bewerkt door Eric Belsack

30/08/16 - 15u51 Bron: metro.co.uk

video Passagiers van een vliegtuig schrokken zich een breuk toen ze zagen dat een band van hun vliegtuig ontplofte bij het opstijgen vanop Don Muang Airport in Bangkok. "Mijn hart ging nogal tekeer", getuigt passagier Nong Lek. "Ik neem vaak het vliegtuig, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt".

De piloot van het toestel van luchtvaartmaatschappij Nok Air was zich bewust van het incident. In plaats van door te vliegen naar eindbestemming Nan vroeg en kreeg hij toestemming om na 30 minuten een noodlanding te maken op Don Muang. Een operatie die vlekkeloos verliep onder het waakzame oog van de hulpdiensten van de luchthaven. Niemand raakte gewond.



"De luchtvaartautoriteiten onderzoeken wat er is gebeurd", zegt luchthavendirecteur Petch Chancharoen. Hij sluit alvast uit dat er een obstakel op de startbaan lag.



Bij luchtvaartmaatschappij Nok Air verontschuldigen ze zich voor het voorval. "De piloot was op de hoogte van het probleem met de band en nam de beslissing om terug te vliegen naar Don Muang. De passagiers werden overgebracht naar een ander toestel", zegt een woordvoerder.