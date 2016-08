Oudste man ter wereld (145) wil sterven

Bewerkt door: Laurence Schoukens

30/08/16 - 14u34 Bron: telegraph.co.uk

video De Indonesische Mbah Gotho heeft op zijn 145ste verjaardag verteld wat zijn grootste wens is: sterven. Hij zou de langst levende man op aarde zijn, al moet dat officieel nog bevestigd worden door een onafhankelijke bron.

Mbah Gotho woont in Sragen, in het midden van het Indonesische eiland Java. Volgens zijn identiteitskaart is hij geboren op 31 december 1870. Dat maakt hem de oudste man die ooit geleefd heeft. "Het recept om oud te worden, is geduld", verklapt de ietwat cynische man.



Toch heeft Ghoto op zijn 145ste verjaardag maar één kleine wens. "Het enige wat ik wil, is sterven. Mijn vrouwen, broers, zussen en kinderen zijn dood en mijn kleinkinderen zijn allemaal onafhankelijk", vertelde hij aan de lokale media.