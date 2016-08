"Selfie" doet fans hopen: leeft Tupac nog?

Door:

De iconische Amerikaanse rapper Tupac Shakur werd bijna twintig jaar geleden doodgeschoten in Las Vegas. Maar sommige die hard fans menen dat Tupac zijn dood in scène heeft gezet om aan de spotlights te ontsnappen. En deze 'selfie' bewijst volgens hen dat Tupac wel degelijk in leven is.

De echte Tupac/zijn dubbelganger © Pinterest/kos. Tupac overleed op 13 september 1996 op 25-jarige leeftijd nadat hij enkele dagen voordien was neergeschoten. Maar net als bij andere overleden muzieklegendes als Elvis, Kurt Cobain of Notorious B.I.G., leggen hevige fans zich niet graag neer bij de dood van hun held. Zij geloven dat Tupac zijn dood ensceneerde en naar Cuba trok om aan alle aandacht te ontsnappen. En deze 'selfie' moet daarvan het bewijs zijn.



'Tupac', of toch een geweldige dubbelganger, is te zien in een YouTube-filmpje dat vorig jaar verscheen en nu viraal gaat. De foto zou genomen zijn in 2015 met een telefoon die "gemaakt is in 2011". Vooral de wenkbrauwen en de lippen van de man op de foto zouden "100 procent" gelijk zijn aan die van Tupac. De dubbelganger heeft ook het herkenbare ringbaardje en een typische 'Tupac-bandana' op zijn hoofd. Lees ook Drake bekent: 'Ik ben verliefd op Rihanna'