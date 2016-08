Blinde golfer (75) slaat hole-in-one na 36 jaar proberen

Bewerkt door: Laurence Schoukens

29/08/16 - 17u50 Bron: dailymail.co.uk

Gerry Kelly (rechts) en zijn vrouw Mary © KOS.

Na 36 jaar proberen, heeft Gerry Kelly, een Schotse golfer die blind is, een hole-in-one geslagen. Hij begon pas te golfen toen hij zijn gezichtsvermogen verloor.

Hoewel er maar één kans op 12.500 is dat een golfer in één slag de bal vanaf de afslagplaats in de hole slaat, is het precies dat waarin de 75-jarige Gerry Kelly geslaagd is. Dat is uitzonderlijk want Kelly is blind en dat al meer dan 36 jaar.



Staande ovatie

Op het golfterrein kreeg Kelly de steun van zijn vrouw Mary (70). Ze gaf hem instructies over hoe hij zich het beste positioneert om een goede bal te slaan. Daarna vertelde ze hem waarnaar hij moest richten en hoeveel kracht hij op de bal moest zetten. Toen Kelly's vrouw bevestigde dat hij een hole-in-one geslagen had, kreeg de man een staande ovatie van de aanwezige mensen in het Schotse clubhuis.



Kelly benadrukt dat zijn vrouw alle lof voor de stunt moet krijgen. "Zij is mijn gezichtsvermogen, zonder haar zou ik hulpeloos zijn." Toch wist de blinde man meteen dat de bal raak zou zijn. "Ik voelde dat ik de club goed tegen de bal geplaatst had."