Record: jongen (18) vliegt in zijn eentje de wereld over

De 18-jarige piloot Lachlan Smart uit Australië heeft een bijzonder wereldrecord verbroken. De jongen maakte een reis om de wereld en is daarmee de jongste piloot die dit ooit heeft gedaan, melden Australische media.

Afgelopen zaterdagochtend kwam er een einde aan zijn recordreis van 45.000 kilometer in 54 dagen op Maroochydore Airport in Queensland.



Met zijn 18 jaar versloeg Smart de vorige recordhouder Matt Guthmiller. Die Amerikaan was 19 jaar oud toen hij de reis in zijn eentje maakte in 2014. "Ik barst van de adrenaline en ben heel enthousiast dat ik heb bereikt waar ik acht weken geleden aan ben begonnen", vertelt Smart aan ABC News.



De trip verliep niet helemaal vlekkeloos. Onderweg kreeg Smart te maken met barre weersomstandigheden, zoals een orkaan tussen Californië en Hawaii. Hierdoor vertraagde zijn vlucht met 24 uur.



De jongeman stopte op 24 locaties in 15 landen en deelde prachtige kiekjes van zijn reis met zijn volgers op Instagram onder de naam Wings Around The World. Smart hoopt na dit avontuur dat iedereen zijn dromen najaagt. "Wees niet bang om groot te dromen en als je een doel hebt, ga er dan voor."