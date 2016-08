Dolgedraaide vader geeft tienerdochter 'billenkoek' van 12.000 euro

video Mike Card heeft zijn punt duidelijk gemaakt. In amper twee minuten herleidde hij zijn felrode Audi A4 - waarde: bijna 12.000 euro - tot schroot. Waarom? Papa kon het niet verkroppen dat dochterlief Ashlyn het in de aan haar uitgeleende wagen had aangelegd met een jongen. Zoon Kaylor zette het filmpje van de afbraakwerken op Facebook met de veelzeggende hashtag #daddynothappy. Inmiddels al goed voor 185.000 views.

Enkele reageerders vroegen zich af waarom de vader de auto niet gewoon had verkocht in plaats van die met een bobcat te bewerken. "Dit is al te gek, ik zou wel een straf kunnen bedenken die wat minder geld zou kosten", schreef Lisa Michael West.



Maar Mike Card kreeg ook veel bijval op de sociaalnetwerksite. Heather Lynn Cassidy: "Het was zeker een mooie wagen, maar respect voor Mike. Dit is hilarisch!" Anderen vroegen dan weer of ze onderdelen konden kopen...



De woesteling staat blijkbaar bekend om zijn kort lontje, althans bij Jordan Tyler Hicks: "Daar gaat oude Mike weer tekeer. Die driftbuien herinner ik mij nog uit de goede oude tijd."



Kaylor Card postte nadien op Facebook nog dat de kerel die met zijn zus in Audi had gezeten een zware jongen is, die Ashlyn in het verleden klappen zou gegeven hebben. De vader wou volgens hem daarom voor eens en voor altijd duidelijk maken dat het nu écht moest gedaan zijn met het hele gedoe tussen de jongeman en zijn dochter Ashlyn. Maar ook de relatie tussen broer Kaylor en zus Ashlyn blijkt op Facebook niet erg hecht. De verwijten vliegen er over en weer.