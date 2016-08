Nieuw wereldrecord voor wereldrecordhouder wereldrecords: 72.000 kaarsen op een taart

Door: redactie

De man met de meest vermeldingen in het Guinnessboek met records heeft een nieuw record geclaimd: Ashrita Furman (61) zette 72.000 kaarsen op een verjaardagstaart.

Furman - goed voor 621 records sinds 1986, waarvan 206 nog steeds niet verbroken - realiseerde zijn nieuwste prestatie zaterdag in New York, op een taart ter ere van de meditatiegoeroe Sri Chinmoy (1931-2007), die vandaag 85 zou zijn geworden.



De taart was 13,5 op 3 meter groot. Om het record scherp te stellen, moesten de 72.000 kaarsjes simultaan minstens twee minuten branden. Zeventig vrienden hielpen Furman de kaarsen aan te steken met gasfakkels.