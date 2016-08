Australische tiener maakt recordvlucht rond de wereld

Door: redactie

Een Australische tiener heeft een solovlucht rond de wereld in een eenmotorig vliegtuig afgerond. De achttienjarige Lachlan Smart is meteen de jongste persoon die daarin slaagt.

Bij zijn aankomt in Marcoola, in de staat Queensland, kreeg de SR22 van Smart een doop van plaatselijke brandweerwagens. Hij werd er opgewacht door vrienden, familie, fans en lokale media.



"Ik ben absoluut in de wolken", zei de jongeman na zijn landing in Marcoola, waar hij op 4 juli was opgestegen. Smart had naar eigen zeggen met wat moeilijkheden te kampen, maar van grote problemen met toestellen was geen sprake. Zo kreeg hij vijf uur lang af te rekenen met zware turbulentie boven Saoedi-Arabië en waren er problemen met de luchtverkeerscontrole in India, Maleisië en Indonesië.



Smart is achttien jaar, zeven maanden en 21 dagen oud. Het vorige record stond op naam van de Amerikaan Matt Guthmiller, die zowat een jaar ouder was toen hun zijn wereldreis maakte. Hij hield halt op 24 plaatsen en vijftien landen om een nieuw Guinness World Record op zijn naam te schrijven.



De jongeman zei dat hij hoopt met zijn record andere tieners te inspireren. "De reden waarom ik deze trip maakte was om hopelijk anderen te motiveren om ook grootse dingen te realiseren", luidde het. Plannen om piloot te worden op commerciële vluchten heeft Smart niet. Steeds op dezelfde route vliegen "zou de magie van het vliegen doen verdwijnen".