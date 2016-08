Verkiezing 'Miss Dikbil' geschrapt in Burkina Faso wegens te seksistisch

Bewerkt door Eric Belsack

27/08/16 - 17u18 Bron: Reuters

Deze affiche was aanleiding tot het verbod op de verkiezing van Miss Bim-Bim in Burkina Faso. © rfi.fr.

Geen 'Miss Bim-Bim'-verkiezing in Burkina Faso dit jaar. Het evenement waarbij de vrouw met de meest impressionante billenpartij wordt verkozen, is afgevoerd op bevel van de regering. "Te seksistisch", klinkt het.

Aanleiding voor de maatregel is de affiche die de derde editie van 'Miss Diklbil' aankondigt. Daarop prijken twee dames met een derrière die men zonder blozen welgevormd mag noemen. Een brug te ver voor bevoegd minister Laure Zongo. "Mijn taak is te voorkomen dat het imago van de vrouw geschaad wordt", zegt de excellentie van het West-Afrikaanse land. "De kritiek op sociale media heeft mijn beslissing alleen maar kracht bijgezet".



Hamado Doambahe, de (mannelijke) organisator van 'Miss Bim-Bim' kan zich alleen maar neerleggen bij de beslissing. "Ons doel is het lichaam van de Afrikaanse vrouw in een positief daglicht te stellen. Ook willen we modeontwerpers aanzetten om in hun creaties meer aandacht te besteden aan vrouwen met een 'typisch Afrikaanse' lichaamsbouw".



De prijzen zullen dus ook niet uitgereikt worden. Op de affiche leren we dat de winnares een motorfiets in de wacht kon slepen, hopelijk met een aangepaste achtervering. Een flatscreen was dan weer weggelegd voor de eerste eredame.



Gemengde gevoelens

Gelijkaardige Missverkiezingen worden nog in andere West-Afrikaanse land georganiseerd. Vrouwenrechtenorganisaties hebben daar gemengde gevoelens bij. Enerzijds zijn ze opgetogen over het feit dat hier afgestapt wordt van het 'ideaalbeeld' van het graatmagere fotomodel. Anderzijds vinden ze het niet kunnen dat mannen de vrouwelijke lichaamsvormen keuren en beoordelen.



Nathalie Some, hoofd van de Nationale Raad voor Communicatie, struikelde eveneens over de affiche voor 'Miss Bim-Bim'. Zij vraagt reclamemakers, media en kunstenaars de rechten van meisjes en vrouwen niet met de voeten te treden.