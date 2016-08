Noor zit uur lang klem in WC-pot

Karolien Koolhof

Een Noorse man kwam vanochtend vast te zitten in een openbaar toilet toen hij een poging deed om de telefoon van een vriend te redden. Na een uur kon hij door de lokale brandweer bevrijd worden.

Een vriend van Cato Berntsen Larsen liet per ongeluk zijn telefoon in een openbaar toilet vallen in het Noorse plaatsje Drammen. Het was een wat ouder exemplaar openbaar toilet, waarbij er een tank onder het toilet zit die niet is aangesloten op de riolering. Ruimte genoeg dus om er even in te klimmen en de telefoon van zijn vriend te redden, moet Cato gedacht hebben.



Dat liep echter wat anders dan gedacht. De Noor kwam vast te zitten in het toilet. "Ik was duidelijk slank genoeg om erin te gaan, maar niet slank genoeg om eruit te komen. Ik zat een uur daar beneden en het was erg onprettig", vertelt Cato aan de Noorse krant Drammens Tidende.



De brandweer moest er aan te pas komen om Cato uit zijn benarde positie te bevrijden. Het toilet werd stukgeslagen om de weg naar boven weer vrij te maken. Cato bezeerde daarbij zijn arm. Hij heeft zijn lesje inmiddels geleerd: "Ik klim nooit meer in een toilet. Mijn lichaam doet pijn en ik wil naar huis om uit te rusten."