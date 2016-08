Trucker probeert wagen te rammen op A12 en nog 10 video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

27/08/16 - 11u15

video Opnieuw duiken er beelden op van een zwaar geval van verkeersagressie. Een man stuurde ons deze beelden door die hij met zijn dashcam filmde. Een gestoorde vrachtwagenchauffeur probeert hem van de weg te rammen. De video werd erg vaak bekeken, net als deze tien andere:

Steile krijtrots in Normandië breekt af Een groot stuk van een krijtrots aan de steile kust van Het Kanaal in Normandië is afgebroken. De hoge falaisekust aan het dorpje Saint-Martin-aux-Buneaux was naar verluidt over een breedte van ongeveer 100 meter afgebroken. Een team met speurhonden zocht naar mogelijke slachtoffers, maar gelukkig raakte niemand bedolven onder het puin.





Bedrogen meisjes nemen wraak op hun vriend Wat te doen als je ontdekt dat je bedrogen wordt door je partner? Deze meisjes sloegen de handen in elkaar en besloten samen wraak te nemen. Het ene liefje lokte hem naar haar huis met de smoes om samen Chinees te eten. Wat hij echter niet wist, was dat zijn echte vriendin hem daar ook stond op te wachten. De gênante confrontatie zonden ze uit via Facebook Live, zodat iedereen kon 'meegenieten'.





Silvan (11) gaat in botsautootje naar school Op de fiets naar school? Voor de 11-jarige Silvan Letsch uit het Nederlandse Berkel (Zuid-Holland) is dat veel te gewoontjes. Samen met zijn vader bouwde hij een scootmobiel om tot een botsauto.





Fietsende superman flitst zijn metgezellen voorbij met wáánzinnige stunt Bijna 3.500.000 bekeken en iets meer dan 52.000 keer gedeeld. Bovenstaande beelden van een waanzinnige fietsstunt gaan in sneltempo de wereld rond. Superman van dienst is de Italiaan Michael Guerra - een stuntrenner uit Rimini. Maar probeer dit vooral niet zelf!





Verstoten doodshoofdaapje stapelgek op verrassende nieuwe mama Uit het Russische Tjoemen komen vertederende taferelen van een doodshoofdaapje en zijn adoptiemoeder, een kat. Het aapje werd verstoten door zijn ouders in de dierentuin van de Siberische stad. Zoodirecteur Tatiana Antropova besloot een experimentje uit te voeren en nam het aapje mee naar huis. Ze dacht dat haar kat daarvoor wel geschikt zou zijn. En ze kreeg gelijk.





Radio 2 roept verkeerde winnaar af bij uitreiking Zomerhit Farce bij de uitreiking van de Zomerhit van Radio 2 aan het Casino op de dijk van Blankenberge. Bij het aankondigen van de winnaar werd de verkeerde naam voorgelezen. Niet Milow, zoals eerst gezegd, maar K3 won de award, met 'Ushuaia'. Sociale media ontploften meteen met steunbetuigingen aan het adres van Milow.





Lift schiet plots 28 etages omhoog en smakt man hard tegen plafond In het Chinese Shenzhen is een man in het ziekenhuis beland na een schrikwekkend ongeluk met een lift die plots met hoge snelheid omhoog schoot. De man zet zich snel schrap tegen de wand terwijl de lift met halfopen deuren 28 verdiepingen klimt in enkele seconden. Hij smakt dan ook hard tegen het plafond wanneer de lift rond de dertigste etage bruusk stopt.





Afgetrainde Nathalie geeft voorsmaakje van 'Meskens in Motown' Nathalie Meskens en Natalia presenteerden vorige week '2 Meisjes Op Het Strand' in Oostende. Talk of the town was de afgetrainde Nathalie Meskens, die met 'I Heard It Through the Grapevine' een voorsmaakje gaf van haar theatertournee 'Meskens in Motown'.