Zwaarste jongen ter wereld (10) kan opnieuw lopen

Goed nieuws voor Arya Permana, de Indonesische jongen die enkele maanden geleden in het nieuws kwam als het zwaarste kind ter wereld. Zijn crashdieet blijkt te helpen en de jongen kan intussen opnieuw zelfstandig wandelen.

Twee maanden geleden woog Arya maar liefst 192 kilogram, wat hem de dubieuze titel van 'zwaarste jongen ter wereld' opleverde. Zijn ouders klaagden dat ze zijn gewicht niet onder controle konden houden en dat hij hen letterlijk de oren van het hoofd at. "Hij eet twee grote maaltijden voor volwassenen in een keer, en doet dat vijf keer per dag. Hij is altijd moe en klaagt voortdurend over ademtekort. Eigenlijk eet en slaapt hij alleen maar, en af en toe kruipt hij een paar uren in bad", vertelde zijn moeder.



Het gezin moest geld lenen om al dat eten te kunnen betalen, en Arya was zo zwaar dat hij niet meer naar school kon. Hij kon immers niet meer zelfstandig stappen. "Na een paar stapjes verliest hij zijn evenwicht", klonk het. Hij droeg ook enkel een sarong rond zijn middel, omdat hij in geen enkele kledingmaat meer paste.