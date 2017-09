"Ik geef u hun namen op een briefje: alle vijf geheim agenten"

STEVEN SWINNEN EN DIETER DUJARDIN

De veelbesproken Soedanese overheidsmissie die in ons land vluchtelingen probeert te identificeren, is een team van vijf geheim agenten. Dat beweert een voormalig lid van de geheime dienst van Soedan, die vorig jaar in ons land asiel aanvroeg én kreeg. "Ik kan u hun namen op een briefje geven. Dit zijn precies de mensen voor wie velen van ons de vlucht namen."

© rv. Dat hij samen met zijn diensten de "grootste identificatiemissie ooit, en voor het eerst uit Soedan" op touw had gezet, kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) - die het nieuws vorige week zelf bekendmaakte - al op flink wat kritiek te staan. Die identificatie is nodig, omdat mensen zonder papieren die geen asiel aanvragen in principe terug naar hun land van herkomst moeten. De ambassade in kwestie moet dan wel een laissez-passer afleveren, zodat de vluchteling het land weer in kan.



Volgens Francken is dat werk onmogelijk zonder de hulp van de Soedanese overheid, maar oppositie en mensenrechtenorganisaties zijn beducht voor een samenwerking met het regime van president Omar al-Bashir, een man die door het Internationaal Strafhof aangeklaagd wordt voor genocide en misdaden tegen de mensheid. Ze vragen zich af of zijn regeringsmedewerkers - die nu de gesloten centra afschuimen om er de Soedanezen uit te vissen - geen geheim agenten zijn. En wat een vluchteling te wachten staat als de identificatiemissie besluit dat hij van Soedan is, aangezien er rapporten zijn over folteringen van teruggestuurde vluchtelingen.





Gefolterd, verkracht De Dienst Vreemdelingenzaken heeft laten weten dat de missie is gescreend door de Belgische veiligheidsdiensten en dat er geen aanwijzingen zijn dat er geheim agenten tussen zitten. Maar dat zijn ze wél en nog wel alle vijf, volgens Muhamed (*), een voormalig lid van de NISS, de geheime politie van Soedan. Hij kwam vorig jaar aan in ons land en vroeg hier - in tegenstelling tot de meeste Soedanezen - wel asiel aan. En kreeg dat ook. Het heeft Muhamed verscheidene dagen gekost, maar door contacten via e-mail en WhatsApp met bevriende ex-collega's bij de inlichtingendiensten en Buitenlandse Zaken in Soedan, heeft hij de vijf deelnemers aan de missie zélf geïdentificeerd. Hij schrijft hun namen en geboortedata op een blad papier en doet het verhaal via een tolk.



"Drie van hen zijn geheim agenten uit Soedan zelf en de twee anderen werken hier in België op de ambassade. Ook zij zijn lid van de NISS. Ik ben honderd procent zeker, verschillende bronnen hebben het mij bevestigd. Eén van hen - de 47-jarige Mohmed S. - ken ik persoonlijk. Die man heeft mij eigenhandig in de cel gestopt in Khartoem. Zeven maanden heb ik vastgezeten, omdat ik contacten had met de oppositie en enkele activisten, en omdat ik het werk bij de NISS niet meer zag zitten. Zij foltert, verkracht en mishandelt er maar op los en stelt ook zelf mensen terecht."



"Ik ben ontsnapt en naar Egypte gevlucht. Maar daar wemelt het van de Soedanese handlangers en dus ben ik met een vluchtelingenboot naar Europa getrokken. In België heb ik asiel aangevraagd, en toen de Soedanese ambassade langskwam in het opvangcentrum, was daar diezelfde Mohmed S. bij. Hij werkt nu dus hier."



Dat er mensen van de geheime dienst op de Soedanese ambassade werken, is niet eens zo'n verrassing.





25.000 geheim agenten De ambassadeur met wie Francken vorige week breed lachend de deal beklonk, is Mutrif Siddiq, voormalig adjunct-directeur van de NISS. "Very dangerous man", herhaalt Muhamed een paar keer. "Heel Soedan kent hem. De NISS telt zo'n 25.000 geheim agenten, maar Siddiq was één van de belangrijkste. Hij zat ooit mee in het complot om de Egyptische president Moebarak te vermoorden. Dat hij en zijn team zich nu met de zaken mogen bemoeien, is slecht nieuws. Dit zijn precies het soort mensen voor wie velen van ons de vlucht namen. Want wie terug moet naar Soedan staat er slecht voor. Politieke tegenstanders en leden van stammen die geviseerd worden door president al-Bashir, zullen door die geheim agenten als criminelen of spionnen bestempeld worden. Eens thuis wacht de martelkamer. Dat is al op grote schaal gebeurd met wie moest terugkeren uit Jordanië en Egypte. Dat een Soedanees vlucht om in een christelijk land te wonen, volstaat al voor véél miserie."



Blijft natuurlijk de vraag hoe de zaak dan wél opgelost moet worden. Als de Soedanezen hier asiel aanvragen, wordt ruim de helft als vluchteling erkend, zo wijzen de statistieken uit. En in dat geval worden ze niet teruggestuurd naar hun land. Het is dát scenario dat staatssecretaris Francken hen voorhoudt. "Maar zo eenvoudig is het niet", beweert Muhamed. "De meeste Soedanezen kwamen in Italië op Europees grondgebied en zijn daar geregistreerd met vingerafdrukken. Dat betekent dat áls ze een erkenning krijgen, ze terug naar daar moeten (zoals bepaald door het verdrag van Dublin, red.). Maar in Italië hebben ze vorig jaar ook de Soedanese overheid ingeschakeld om landgenoten terug te halen, en daar zijn de omstandigheden vreselijk voor elke vluchteling. Ik wist dat ik mij daar niet mocht laten registreren, maar velen onder ons wisten dat niet. En daarom vragen ze hier geen asiel aan."



Hoe dan ook: in het Maximiliaanpark is het tegenwoordig weer heel rustig. De voorbije weken zijn daar meer dan honderd Soedanezen opgepakt, de rest leeft ondergedoken. Ahmed (*) verbleef tot voor kort in hartje Brussel, maar woont nu bij Muhamed. "Ik ben gevlucht voor de genocide in Darfur. Mijn vader en een broer zijn om het leven gekomen omdat we tot een stam behoren die de president wil uitmoorden. Mijn enige nog levende broer woont in Engeland en ik wil bij hem geraken. Ik probeer het geregeld in Calais en dat zal ik blijven doen. Ondertussen houd ik me gedeisd. In het Maximiliaanpark zien ze me niet meer nu onze geheime politie er zit."



(*) Muhamed en Ahmed zijn schuilnamen.





