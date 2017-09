Brussels Airlines krijgt Smurfen-vliegtuig

Bewerkt door: ib

25/09/17 - 01u15 Bron: Belga

Brussels Airlines heeft al een Tomorrowland-vliegtuig, 'Amare' genaamd. Nu komt er ook een Smurfen-vliegtuig bij. © photo news.

Een reeks blauwe stripfiguurtjes zullen het volgende themavliegtuig van Brussels Airlines sieren. Dat is het resultaat van een ideeënwedstrijd die de luchtvaartmaatschappij uitschreef. De Smurfen haalden het in de finale met een overtuigende voorsprong op het thema 'art nouveau/Horta'. Het nieuwe vliegtuig zal normaal in maart 2018 worden onthuld.

Brussels Airlines kreeg in de maand augustus meer dan 1.400 ideeën toegestuurd over hoe het vijfde themavliegtuig van de maatschappij er zou moeten uitzien. Een jury selecteerde twee finalisten, maar al in de eerste uren van de publieksstemming was het duidelijk dat de Smurfen - een ontwerp van de Italiaanse studente Marta Mascellani - het zouden halen.



Nu het winnende thema bekend is, start het werk om het ontwerp te finaliseren. Dat zal gebeuren in overleg met de winnaar van de ideeënwedstrijd en met de mensen die de rechten van de Smurfen beheren. Zij hebben zich eerder al principieel akkoord verklaard met een Smurfen-vliegtuig, zegt Brussels Airlines.



In maart 2018 zal het nieuwe themavliegtuig normaal onthuld worden in het bijzijn van de winnaar, die ook mee mag op de eerste vlucht.



Zestigste verjaardag

In 2018 vieren de Smurfen overigens hun 60ste verjaardag, want ze verschenen in 1958 voor het eerst. Tekenaar Peyo (Pierre Culliford) gaf hen toen een bijrol in een verhaal van 'Johan en Pirrewiet' in het striptijdschrift Robbedoes. Een jaar later startte hun eigen reeks.



De Smurfen zijn geen onbekenden voor Brussels Airlines. Zo vormen ze het thema op de speelgoeddoos die kinderen krijgen op sommige vluchten van de maatschappij. En ook op Brussels Airport zijn ze te zien: sinds de voorbije zomer wuiven Grote Smurf, Smurfin en Babysmurf de passagiers uit in pier B.



Geen primeur

Maar een Smurfen-vliegtuig is geen primeur. Sinds de lente van 2017 vliegt er al een toestel van de luchtvaartmaatschappij SunExpress rond met de blauwe creatuurtjes. Dat vliegtuig kwam er naar aanleiding van de film 'Smurfs: The Lost Village' ('De Smurfen en het verloren dorp').



Brussels Airlines heeft al vier themavliegtuigen, die ook wel 'Belgian Icons' (Belgische Iconen) worden genoemd: 'Rackham' (met als thema Kuifje), 'Magritte', 'Trident' (Rode Duivels) en 'Amare' (Tomorrowland).