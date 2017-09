65 personen geëvacueerd bij brand in serviceflats in Gent

DJG

24/09/17 - 21u29

Bij een brand zondagavond in een gebouw met serviceflats zijn zondagavond 65 bewoners geëvacueerd en werden drie personen naar het ziekenhuis gebracht na rookinhalatie.

De brand brak rond 20 uur uit in een serviceflat aan de Tichelrei in Gent. Het ging om een accidentele brand, maar het vuur verspreidde zich snel. De serviceflat brandde uit en ook de andere flats liepen rookschade op.



Het medisch interventieplan werd afgekondigd en er werden 65 bewoners geëvacueerd. Drie personen werden naar het ziekenhuis gebracht na rookinhalatie, maar het ging om lichte verwondingen. De toestand is momenteel onder controle.