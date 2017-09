Niet alleen bij medici een probleem

Door: redactie

Het Vlaams Patiëntenplatform is niet te vinden voor een gefixeerd of vast bedrag dat bij wet wordt vastgelegd. Volgens hen gaat dat te ver, want ook bij de kapper en bij andere zelfstandigen komen mensen vaak niet opdagen. "Het is niet meer dan goed fatsoen om je afspraak op tijd af te bellen als je er niet geraakt", zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenforum. "Maar dat geldt ook bij de kapper of andere zelfstandigen. Ik begrijp dat de artsen een compensatie willen voor het gat in hun agenda, maar langs de andere kant denk ik dat we die regel moeten doortrekken naar alle andere zelfstandigen waar consumenten hun afspraak vergeten af te zeggen", klinkt het.