Moeder doodt kind (2) in Zemst, lichaam verkoold teruggevonden

24/09/17 - 21u07

In de garage van een woning aan de Brusselsesteenweg in Zemst is rond 20 uur een verkoold kinderlijkje aangetroffen. Mogelijk gaat het om de tweejarige dochter van een 27-jarige vrouw van Afrikaanse origine die zich eveneens in de woning bevond en met een zware CO-intoxicatie naar het ziekenhuis werd gebracht. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.



Volgens het parket werd het verkoolde lijk aangetroffen op een barbecue. De ontdekking gebeurde door familieleden van de vrouw, die bij aankomst aan de woning rook zagen komen uit de garagepoort en om die reden de brandweer verwittigden. Het parket heeft het labo, een branddeskundige en een wetsdokter gevorderd en zal later vannacht zelf ook ter plaatse gaan.



Het slachtoffer en de moeder -beiden van Afrikaanse origine- woonden pas recent in de buurt. De moeder zou haar kind om het leven hebben gebracht en daarna zelf uit het leven willen stappen. Volgens buurtbewoners zou de vrouw al een tijdje depressief zijn.



Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.