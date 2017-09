Kind van 2,5 dood teruggevonden in Zemst. Parket gaat uit van verdacht overlijden

WHW

24/09/17 - 21u07

© Mark Baert.

Een kind van 2,5 jaar is vanavond dood teruggevonden in een woning te Zemst. De brandweer was opgeroepen omdat er rookontwikkeling kwam uit een woning aan de Brusselsesteenweg in Zemst. De brandweer kwam ter plaatse en trof daar het levenloze lichaam aan van het kindje. Het slachtoffer en zijn moeder -beiden van Afrikaanse origine- woonden pas recent in de buurt. De moeder zou haar kind om het leven hebben gebracht en daarna zelf uit het leven willen stappen. Het parket kon dat nog niet bevestigen. Het zegt wel uit te gaan van een verdacht overlijden. Volgens buurtbewoners zou de vrouw al een tijdje depressief zijn.



Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.