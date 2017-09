Door: redactie

Een controleur die deze week twee mensen op heterdaad betrapte tijdens het sluikstorten, is omver gereden in Landen toen de sluikstorters weg probeerden vluchten. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer, die deze week extra controleurs op pad stuurde in het kader van een campagne. Er werden in totaal 57 pv's opgesteld.