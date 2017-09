Vrouw vastgebonden met koorden in auto: politie zoekt getuigen

Door: redactie

24/09/17 - 19u00

Op zaterdag 23 september 2017 rond 17 uur werd er door meerdere getuigen melding gemaakt van een mogelijke ontvoering in de Chaussée du Pont du Sart in La Louvière.

Op dat ogenblik stopt er een auto in die straat met een man achter het stuur en een vrouwelijke passagier op de achterbank. De vrouw blijkt te zijn vastgebonden met koorden. Bij het zien van de getuigen rijdt de man vlug weg richting Le Roeulx en de E19.



Het voertuig is een zwarte Citroën C-Crosser met Franse nummerplaat eindigend op "94" en heeft getinte ruiten achteraan, een aluminium beschermstang aan de deuren en aluminium velgen.



De man is van het Europese type, mager gebouwd, tussen 20 en 30 jaar oud en ongeveer 1m80 groot. Hij heeft een stoppelbaard en kort donker haar.Op het ogenblik van de feiten droeg hij een kaki vest met kap, een kaki pet en een jeans.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.