Herstellen vandalisme kostte NMBS vorig jaar bijna vijf miljoen euro

24/09/17 - 18u47

De NMBS heeft vorig jaar voor bijna vijf miljoen euro herstellingen moeten uitvoeren na vandalenstreken op treinstellen. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil vandalisme op het spoor aanpakken met administratieve boetes. Dat antwoordt hij op een schriftelijke vraag van Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen.

In driekwart van de gevallen van vandalisme gaat het om het aanbrengen van graffiti. De kostprijs om die weg te werken liep vorig jaar op tot bijna 3,6 miljoen euro. Die kostprijs is opmerkelijk gestegen tegenover 2015 (2,8 miljoen euro), maar dat komt omdat de NMBS inspanningen levert om de graffiti sneller te verwijderen.



Anderen vormen van vandalisme - zoals glasbreuk, het afbreken van tafeltjes of het leegspuiten van de brandblusser - waren vorig jaar goed voor ruim 1,3 miljoen euro.



De NMBS test momenteel een dynamische camera in de strijd tegen vandalisme. De Desiro-treinen zijn al uitgerust met camera's en dat zal ook zo zijn bij de nieuw aan te kopen M7-stellen.