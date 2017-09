Vandeurzen trekt 15 miljoen euro extra uit voor hulp jongeren met psychische problemen

Bewerkt door: aja

Vlaanderen trekt jaarlijks vijftien miljoen euro extra uit voor laagdrempelige hulp aan de geestelijke gezondheid van jongeren. Dat heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gezegd tijdens een debat in De Zevende Dag. Deze week raakte bekend dat een elfjarig meisje in de volwassenpsychiatrie terecht kwam omdat er geen geschikte plaats meer was in de kinder- en jeugdpsychiatrie.