Calvo: "N-VA is de vakbond van fraudeurs en grote vermogens"

Door: redactie

24/09/17 - 13u45 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Oppositiepartij Groen is er niet over te spreken dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt dat de effectentaks uit het Zomerakkoord juridisch niet overeind zal blijven. Volgens Kamerfractieleider Kristof Calvo saboteert Van Overtveldt "alles wat nog maar naar fiscale rechtvaardigheid ruikt", zo zei hij vandaag in VTM NIEUWS.