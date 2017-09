Politie voorkomt massale vechtpartij tussen twee groepen in Borgerhout

Sander Bral

24/09/17 - 14u53

De lokale politie van Antwerpen heeft zaterdagmiddag kunnen voorkomen dat twee groepen met elkaar op de vuist gingen in Borgerhout.

"Patrouilles merkten op dat er zich een hoge concentratie van twee groepen aan het verzamelen was in de regio rond Stuivenberg", zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. "Het ging om een groep van personen met Noord-Afrikaanse origine en een groep van Oost-Europese origine die met elkaar wilden afrekenen. Er zou eerder in de week een incident zijn geweest waarvoor de Oost-Europeanen wraak wilden nemen. Maar van dat voorval heeft de politie geen weet."



De politie kwam massaal ter plaatse aan de Korte Stuivenbergstraat om een confrontatie te voorkomen. "En dat is gelukt", gaat Lommaert verder. "Het is uiteindelijk niet tot een gevecht gekomen. We hebben tientallen personen bestuurlijk aangehouden en hebben verschillende wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt konden worden in beslag genomen."



Lommaert benadrukt dat de politiemensen zelf niet zijn aangevallen of lastig gevallen tijdens de actie. Volgens getuigen was er eerder in de week een steekpartij ter hoogte van een restaurant in de Kerkstraat. Mogelijk was dat de aanleiding waarvoor de groep Oost-Europeanen wraak wilde nemen.