Brand in appartementsgebouw in Antwerpen, één gewonde

24/09/17 - 14u53 Bron: Belga

Antwerpen In Antwerpen is zondag brand uitgebroken in een appartementsgebouw aan de Pruynenstraat. De brand ontstond op de eerste verdieping. Er was een persoon aanwezig, die met de brandladder geëvacueerd werd. Het slachtoffer werd met brandwonden overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis, meldt de brandweer.