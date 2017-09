Di Rupo: "De PS leeft nog en staat er nog"

Door: redactie

24/09/17 - 13u43 Bron: Belga

© belga.

"De PS leeft en is nog levend en wel, de PS staat er nog en staat er nog goed". Dat zei PS-voorzitter Elio Di Rupo tijdens een congres van zijn partij. De PS doet het niet goed in de peilingen en is nu ook in Wallonië naar de oppositiebanken verwezen. Maar Di Rupo blijft strijdvaardig. "Een regering met of zonder socialisten, dat maakt een wereld van verschil."

Verschillende partijkopstukken hekelden in hun tussenkomst het liberale beleid in België en in de Europese Unie. Zij pleiten voor maatregelen die de laagste inkomsten optrekken en voor werktijdverkorting. "Het grote maatschappelijke vraagstuk is dat van de te lage inkomsten van mensen die werken, en meer algemeen, van de inkomsten in het algemeen. Heel wat mensen zijn in stilte boos en het hoeft dan ook niet te verbazen dat populisten van extreem-links en extreem-rechts zo gemakkelijk in de hoofden van de mensen geraken", zei Di Rupo.



De Franstalige socialisten zaten vijftien jaar lang in de federale regering met liberale partijen, voor ze door een centrum-rechtse regering naar de oppositiebanken werden verwezen. "We hebben fouten gemaakt en compromissen gesloten die ons niet bevielen, maar wat een verschil tussen een regering waar we wel bij zijn en een regering zonder ons. Het verschil is fundamenteel, niet voor ons, maar voor de burgers, voor de kansarmen."