Volksraadpleging in Zingem over fusie maat voor niks: te weinig volk opgedaagd

In de Oost-Vlaamse gemeente Zingem hebben vandaag 1.247 mensen deelgenomen aan een volksraadpleging over de gepland fusie met Kruishoutem. Dat is minder dan de 20% van de bevolking, waardoor de zogenaamde participatiedrempel niet wordt gehaald. De stemmen worden daarom ook niet geteld. De volksraadpleging, die was afgedwongen door de liberale oppositie, is een maat voor niets geworden.