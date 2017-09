Van Rompuy haalt hard uit: "Hoelang kan men Francken nog tolereren op delicate en humanitaire functie?"

KVE

24/09/17

CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy uit op zijn weblog forse kritiek op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "Hij gebruikt zwakke en hulpeloze mensen om bij de kiezers te scoren met ranzige uitspraken. Charles Michel fluit hem regelmatig terug maar hoelang kan men die man nog tolereren op deze delicate en humanitaire functie in de Regering?", aldus Van Rompuy.

Staatssecretaris Francken "communiceert elke dag over hoeveel mensen opgesloten zijn, zoveel werden aangehouden, zoveel criminelen werden teruggestuurd. Alsof het basketbaluitslagen zijn en die cijfers over wanhopige mensen tot een trofee leiden", zegt Van Rompuy.



"Dat men in Vlaanderen de populairste politicus kan worden met zulke brutale uitspraken toont aan dat ook in Vlaanderen het populisme in volle opgang is. Als men Weyts (Vlaams minister van Dierenwelzijn, N-VA, nvdr) en Francken hoort is het blijkbaar makkelijker om te streven naar het welzijn van de dieren dan naar het welzijn van mensen", zegt het CD&V-Kamerlid.



"Ik veroordeel ook ten zeerste de foto van Francken in Nazi-uniform door jong Ecolo, maar oogst het provocerende en Trumpiaanse taalgebruik van De Wever en Francken niet wat ze zelf hebben gezaaid? Provoceren loont blijkbaar in de publieke opinie", luidt het.



Van Rompuy uit ook kritiek op minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die dit weekend zijn vrees uitte dat de deze zomer afgesproken effectentaks niet grondwettelijk zou zijn. "Nooit gezien een Minister van Financiën die -zoals vorig jaar met de speculatietaks- zijn eigen voorstellen afschiet en de schuld bij de andere partijen legt (in casu natuurlijk CD&V) alsof hij niet de verantwoordelijke is voor de maatregel binnen de regering", zegt Van Rompuy.