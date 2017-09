Sp.a: "Wie zorgpremie te laat betaalt, verliest uitkering. Wie belastingen niet betaalt, mag straf afkopen"

KVE

Oppositiepartij sp.a eist dat de Vlaamse regering de "hardvochtige sanctie" voor mensen die hun zorgpremie te laat betalen laat vallen. De socialisten zien een groot contrast met de federale afkoopwet, waarvoor de federale regering volgend jaar vijftig miljoen inkomsten heeft ingeschreven. "Wie zijn zorgpremie te laat betaalt, verliest zijn uitkering. Wie zijn belastingen niet betaalt, mag zijn straf afkopen", sneert Vlaams sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke in De Zondag.

Via de afkoopwet kunnen mensen een veroordeling afkopen met een boete. Het Grondwettelijk Hof oordeelde vorig jaar dat die wet discriminerend is. "Maar in het Zomerakkoord heeft de federale regering beslist om die opnieuw te activeren. Ik zie zelfs dat men opnieuw 50 miljoen euro opbrengsten inschrijft in de begroting van 2018. Dat is evenveel als voorheen. Dat geeft aan dat men definitief beslist heeft om de afkoopwet in ere te herstellen", zegt Vandenbroucke.



Vandenbroucke trekt de parallel met de zorgpremie op Vlaams niveau. Dat is de jaarlijkse bijdrage van 50 euro die elke Vlaming betaalt voor de zorgverzekering. "Wie drie keer te laat betaalt, krijgt een sanctie van 250 euro én moet later, als hij zelf hulpbehoevend is, maanden wachten op de uitbetaling. Die persoon wordt dus twee keer gestraft. Dat is hardvochtig", zegt de sp.a-fractieleider in De Zondag.



Sp.a wil dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) maandag in zijn Septemberverklaring aankondigt dat die dubbele sanctie verdwijnt.