24/09/17 - 10u23 Bron: eigen berichtgeving

Bij een ongeval op de E40 richting Oostende, ter hoogte van Aalter, is vanochtend rond 9.30 uur een bestelwagen in botsing gekomen met een signalisatiewagen. De hinder is groot, het verkeer kon er lange tijd maar over één rijstrook. Sinds 10.30 uur zijn alle rijstroken weer vrij. Er stond een lange file vanaf Drongen.