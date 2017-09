Man doodgeslagen op parking in Charleroi

SPS

24/09/17 - 09u13 Bron: Belga

Een man is vanochtend in kritieke toestand aangetroffen op de parking van een winkelcentrum in Gosselies, een deelgemeente van Charleroi. Ondanks tussenkomst van de hulpdiensten overleed het slachtoffer in de ziekenwagen. Hij zou doodgeslagen zijn.