Baas ontdekt brand aan Nieuwe Vaart via webcam

Jeffrey Dujardin

23/09/17 - 22u12 Bron: eigen berichtgeving

Gent "Het ruikt net zoals de brand bij de Nieuwe Vaart", aldus een toevallig voorbijganger, verwijzend naar de brand met stroompanne van 14 september. En gelijk had hij.

Bij een elektrische brand zaterdagavond rond 20.30 uur in de Gasmeterlaan werd de straat afgezet terwijl de oorzaak gezocht werd. Uiteindelijk werd die gevonden, de zekeringskast was de bron, en daarnaast had de hitte gezorgd dat een waterleiding sprong. Hierdoor kwam er immens veel rook vrij. De brand werd toevallig ontdekt door de baas van de zaak op de benedenverdieping, zei een medewerker die in de buurt woont.



"De baas belde mij ineens op, hij zei dat hij rook zag op de webcam, en dat de brandweer al gebeld was." Er was toch enige hinder, de Gasmeterlaan was volledig afgezet en het verkeer werd omgeleid.