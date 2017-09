HLN is vernieuwd (en we hebben cadeautje voor jou)

Dimitri Antonissen

HLN is vernieuwd. Na de app en mobiele site, heeft HLN nu ook voor de grotere schermen een opgefrist design. De nieuwe site is overzichtelijker -je vindt heel makkelijk de weg naar je favoriete stukken uit sport, regio of NINA- oogt beter op tablet en heeft meer ruimte voor video's en foto's. Tegelijkertijd hebben we alles wat HLN interessant, spannend en leuk maakt, uiteraard behouden.

De liveblogs, het leukste van het web, de nieuwsquiz, bizar, ... je vindt ze ook op de nieuwe site -samen met dagelijks meer dan 350 artikels- allemaal terug. En nog steeds: helemaal gratis.



Maar de nieuwe site heeft ook ruimte voor de artikels waar we extra veel tijd in steken. Omdat ze exclusief zijn, omdat ze je haarfijn de achtergrond bij nieuws uitleggen, of omdat ze je heel praktisch gidsen.

Die artikels komen in HLN+ en zijn enkel voor abonnees.



Cadeau

Omdat HLN vandaag vernieuwd is, trakteren we je graag op een cadeau.

Eén maand lang krijg je gratis toegang tot het allerbeste van de redactie.

Je kan alle HLN+ artikels lezen, je leest dagelijks de digitale krant, en je hebt toegang tot Topics. Bovendien hang je na een maand nergens aan vast. We hebben je betaalgegevens niet nodig, en er wordt niet automatisch verlengd. Lees je na die maand graag verder dan kan dat al voor minder dan €4 per week. Ben je al één van onze 200.000 abonnees dan heb je uiteraard meteen toegang tot al die digitale extra's.



Ik ben heel trots op de artikels die we maken, en hoor graag van jou persoonlijk wat je er van vindt. Of waarover je als betalende abonnee meer zou willen lezen. Of wat je vindt dat we aan de nieuwe website nog kunnen verbeteren. Aarzel niet om me persoonlijk een mail te sturen: dimitri.antonissen@persgroep.be



Veel plezier op de vernieuwde HLN!



