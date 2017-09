Door: redactie

23/09/17

Maar liefst 1.187.000 Belgen slikten vorig jaar morfineachtige pijnstillers. In zes jaar tijd is het aantal verbruikers met dertig procent gestegen. Heel wat gebruikers laten pillen bij verschillende artsen voorschrijven en halen ze af in meerdere apotheken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.