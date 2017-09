Spelend kindje (4) aangereden, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Bewerkt door: ADN

23/09/17 - 17u41 Bron: Politie Antwerpen

De Tulpstraat in Antwerpen. © Google Street View.

Antwerpen Gisterenavond, iets voor 19 uur, is een spelend meisje van 4 jaar oud aangereden in de Tulpstraat in Antwerpen. De aanrijdende auto stopte even, maar vervolgde daarna zijn weg. Het slachtoffertje werd voor verzorging van lichte verwondingen naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht.