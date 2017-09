Conferentie voor ouderschap voor homomannen strijkt opnieuw neer in Brussel

MV

Voor het derde jaar op rij vindt er in Brussel een conferentie plaats over opties tot ouderschap voor Europese homomannen, georganiseerd door de Amerikaanse non-profitorganisatie Men Having Babies. Op 23 en 24 september komen meer dan 180 mannen uit 15 landen met een kinderwens samen in het Hilton Brussels Grand Place hotel.

Op de conferentie krijgen alle aanwezige homoseksuele mannen of niet-homoseksuele aanstaande ouders informatie over opties tot ouderschap, en meer specifiek over adoptie van draagmoeders uit Amerika en Canada.



"Het is belangrijk om te zeggen dat, terwijl draagmoederschap vaak de enige manier is waarop homomannen autonome families kunnen vormen, het niet enkel een 'homokwestie' is", zegt Ron Poole-Dayan van Men Having Babies.



Politieke ontwikkelingen

Op zaterdag vinden er verschillende panelgesprekken plaats en worden de recente politieke ontwikkelingen over draagmoederschap in Europa en de impact ervan voor Europese homomannen in de nabije toekomst besproken. De meest recente positieve beweging komt uit Nederland, waar voor het eerst in Europa gesproken wordt over een eerste wet voor georganiseerd en ethisch draagmoederschap. Zondag kunnen de mannen met een kinderwens ook werkelijk contact leggen met de verschillende organisaties die het draagmoederschap en de adoptie verzorgen.