Twee gewonden bij steekpartij in Sint-Niklaas

Kristof Pieters

23/09/17 - 16u11 Bron: eigen berichtgeving

Bij een steekpartij in een appartement in de Puitvoetstraat in Sint-Niklaas zijn vanochtend twee gewonden gevallen. De feiten deden zich voor rond 11.20 uur. De dader sloeg na het incident op de vlucht.