Losgeslagen aanhangwagen boort zich in huisgevel in Bellegem

Hans Verbeke

23/09/17 - 15u57 Bron: eigen berichtgeving

In het centrum van Bellegem is kort voor de middag een spectaculair ongeval gebeurd waarbij als bij wonder geen slachtoffers vielen. Een aanhangwagen schoot door een mechanisch defect los van een tractor die in de oplopende Bellegemsestraat reed. Het gevaarte bolde eerst traag en dan steeds sneller achteruit. Wat verderop, in een flauwe bocht, denderde de aanhangwagen in de geval van een woning. Twee kinderen in het huis bleven ongedeerd. Ook op straat raakte niemand gewond. Er is wel behoorlijk wat schade aan de getroffen woning. Door het ongeval was de Bellegemsestraat enkele uren voor alle verkeer afgesloten.