23/09/17 - 15u35

Bij een ongeval op de N449 Gent-Wetteren is rond 14.00 uur een motorrijder op een personenwagen gebotst. De personenwagen wou het domein van Puyenbroeck oprijden en de motorrijder uit tegengestelde richting kon hem niet meer ontwijken. De motard werd met verschillende breuken en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De inzittenden van de wagen liepen lichte verwondingen op. De weg is in beide richtingen afgesloten, met lokaal grote hinder tot gevolg.